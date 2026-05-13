Anagni terrore per mesi | minacce e casa devastata scatta il braccialetto elettronico per l’ex marito

Per mesi, una donna ha vissuto nel timore a causa di minacce e dell’auto della sua casa, che erano state danneggiate. Questa mattina, i Carabinieri di Anagni hanno notificato un’ordinanza di divieto di avvicinamento a carico di un uomo di 44 anni, già noto alle forze di polizia, e gli hanno applicato il braccialetto elettronico. L’uomo non potrà più avvicinarsi alla persona offesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui