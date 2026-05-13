Anagni terrore per mesi | minacce e casa devastata scatta il braccialetto elettronico per l’ex marito
Per mesi, una donna ha vissuto nel timore a causa di minacce e dell’auto della sua casa, che erano state danneggiate. Questa mattina, i Carabinieri di Anagni hanno notificato un’ordinanza di divieto di avvicinamento a carico di un uomo di 44 anni, già noto alle forze di polizia, e gli hanno applicato il braccialetto elettronico. L’uomo non potrà più avvicinarsi alla persona offesa.
Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 44enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.Il provvedimento cautelare è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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