A Salerno, la campagna elettorale per le amministrative si conclude con il silenzio elettorale che entra in vigore a partire dalla mezzanotte di venerdì. I candidati alla carica di sindaco hanno terminato i loro comizi e ora si preparano al voto. La città si appresta a scegliere il nuovo sindaco tra le diverse proposte presentate nel corso delle ultime settimane. La chiusura della campagna ha segnato la fine di un periodo di confronti, incontri e promesse pubbliche.

Tempo di lettura: 7 minuti Dalla mezzanotte di venerdì scatta il silenzio elettorale. A Salerno si chiude la campagna dell’uno contro tutti (e viceversa). Una sorta di plebiscito camuffato: i cittadini del secondo capoluogo della Campania sono chiamati a scegliere tra la ratifica ulteriore di un dominio che dura da 33 anni e il cambiamento. Otto candidati: un numero che ai buontemponi dei Figli delle Chiancarelle ha fatto venire in mente Biancaneve (De Luca) e i sette nani (i suoi avversari). E un hashtag, #iovotonano. Di qui anche la storpiatura dei cognomi: Lanocitolo, Zambranolo, Turcolo, De Feliciolo, Marengolo, Baronolo, Venturolo. A bocce (quasi) ferme è il momento delle valutazioni, come nel calcio dopo le partite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative di Salerno: il pagellone dei candidati alla carica di sindaco

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