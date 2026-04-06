Durante le elezioni amministrative a Salerno, la Cisl ha consegnato ai candidati a sindaco un documento con un messaggio diretto. La sigla sindacale ha sottolineato che la città necessita di un progetto chiaro e definito per il suo futuro. La consegna del documento si inserisce nel percorso di confronto con le diverse forze politiche in vista delle elezioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai candidati in merito al contenuto del documento.

Tempo di lettura: 2 minuti La Cisl di Salerno ha presentato ai candidati a sindaco il documento di impegni “Patto per la città – Lavoro, coesione, legalità e sviluppo sostenibile”, un programma che chiama la futura amministrazione a un modello di governance partecipata, fondato su responsabilità condivisa e confronto stabile. «Salerno – afferma Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl provinciale – ha bisogno di un progetto chiaro che unisca sviluppo, equità sociale e qualità del lavoro. Il nostro Patto per la città è una proposta concreta, con indicatori verificabili, per trasformare gli impegni in risultati». Il documento interviene sulle principali criticità: sicurezza urbana, degrado dei quartieri, politiche giovanili, emergenza abitativa, precarietà lavorativa, tutela ambientale e mobilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative Salerno, il messaggio della Cisl ai candidati a sindaco: “Questa città ha bisogno di un progetto chiaro”

Amministrative Salerno, tra un mese scade termine per presentazione liste: cinque candidati a sindacoTempo di lettura: 2 minuti“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città.

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Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Se sei iscritto all'albo scrutatori o presidenti di seggio puoi dare online disponibilità alla nomina entro il 22 maggio. Se sei disoccupato: entro il 12 aprile. Info Scrutatori tinyurl.com/37fbadbx x.com