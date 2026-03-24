Tempo di lettura: 2 minuti “Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. La comunicazione del commissario regionale di Fratelli d’Italia, il sottosegretario Antonio Iannone è in realtà la conferma e che non si è riusciti nella coalizione di centro destra a trovare la giusta sintesi su un unico nome da schierare in contrapposizione alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca. “Noi, da sempre, lavoriamo per l’unita’ del centrodestra, ma non intendiamo più attendere chi evidentemente vuole partecipare a confusi progetti ammantati di civismo, ma che sarebbero solo una marmellata con frattaglie di campo larg” ha dichiarato Iannone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, tra un mese scade termine per presentazione liste: cinque candidati a sindaco

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