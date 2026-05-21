Amministrative ad Avellino Nello Pizza chiude la campagna elettorale domani 22 maggio in Piazza Libertà

Domani, 22 maggio, in Piazza Libertà ad Avellino si svolgerà l’evento conclusivo della campagna elettorale del candidato a sindaco del campo largo. La chiusura si terrà nel pomeriggio e sarà l’ultimo appuntamento prima del voto. Il candidato ha partecipato a diversi incontri pubblici e ha presentato le sue proposte durante la campagna. La decisione di concludere gli appuntamenti elettorali in questa piazza risulta essere una scelta strategica per il suo comitato.

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