Amministrative ad Avellino Nello Pizza chiude la campagna elettorale domani 22 maggio in Piazza Libertà
Domani, 22 maggio, in Piazza Libertà ad Avellino si svolgerà l’evento conclusivo della campagna elettorale del candidato a sindaco del campo largo. La chiusura si terrà nel pomeriggio e sarà l’ultimo appuntamento prima del voto. Il candidato ha partecipato a diversi incontri pubblici e ha presentato le sue proposte durante la campagna. La decisione di concludere gli appuntamenti elettorali in questa piazza risulta essere una scelta strategica per il suo comitato.
Il candidato a sindaco di Avellino del campo largo, Nello Pizza, chiuderà la sua campagna elettorale domani, venerdì 22 maggio, in Piazza Libertà. L'appuntamento è fissato alle ore 21:00 e, comunque, al termine della processione in onore di Santa Rita.Presenze politicheCon Pizza, oltre ai vertici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino. Nargi chiude domani, Pizza e Festa venerdì
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