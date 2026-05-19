Amministrative ad Avellino Nargi | Nello Pizza fugge dal confronto sui programmi
Durante le elezioni amministrative ad Avellino, una risposta ufficiale di un candidato ha attirato l’attenzione. Il candidato ha dichiarato che il suo avversario, noto come Nello Pizza, avrebbe evitato di partecipare a incontri pubblici dedicati ai programmi e ai progetti per la città. La situazione descritta rappresenta un episodio senza precedenti nella storia politica locale, suscitando discussioni tra cittadini e osservatori sulla trasparenza e il confronto pubblico durante questa campagna elettorale.
Ad Avellino sta accadendo qualcosa di gravissimo che non si era mai visto nella storia amministrativa della città. Un candidato sindaco rifiuta sistematicamente di confrontarsi sui programmi con gli altri due aspiranti alla guida del Comune. Quel candidato è Nello Pizza.Ieri mattinata, in Rai, il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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