Amministrative ad Ariano Irpino l' incontro con l' assessora Fiorella Zabatta
Durante le prossime elezioni amministrative ad Ariano Irpino, sarà presente un rappresentante della Regione Campania, assessora di Europa Verde, per sostenere il candidato sindaco del Campo Largo, una coalizione che comprende il Democrazia Cristiana e il Movimento 5 Stelle. L'incontro si terrà nel centro della città e vedrà coinvolti cittadini e rappresentanti politici locali. La presenza dell’assessora riguarda principalmente le tematiche legate alle politiche giovanili, alla tutela della biodiversità e alla protezione civile.
Fiorella Zabatta (Europa Verde - AVS) assessora della Regione Campania per lo Sport, le Politiche giovanili, la Protezione civile, Biodiversità, Riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali, interverrà per sostenere Carmine Grasso, candidato sindaco del Campo Largo (PD, M5Stelle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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