Elezioni amministrative ad Ariano Irpino presentate le liste del Campo largo

Ad Ariano Irpino, si sono tenute le presentazioni ufficiali delle liste del Campo largo in vista delle prossime elezioni amministrative. L’evento si è svolto presso l’Hotel Incontro, con una grande partecipazione di pubblico. La coordinazione dell’evento è stata affidata ad Alessandro Ciasullo, mentre le liste coinvolte comprendono diverse forze politiche, tra cui il PD, il Movimento 5 Stelle, Noi di Centro, AVS, PSI e Italia Viva-Casa Riformista.

Una folla calorosa ha accolto la presentazione delle liste del Campo largo (buona parte del PD, Movimento 5Stelle, Noi di Centro, AVS, PSI, Italia viva-Casa Riformista) coordinata da un brillante Alessandro Ciasullo, presso l’Hotel Incontro di Ariano Irpino.Così Luca Orsogna, avvocato, capolista.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative ad Ariano Irpino: tutte le liste e i candidati in corsa per il Consiglio comunale Campo Largo ad Ariano Irpino: svolta unitaria, ora il PD scelga la coesioneARIANO IRPINO – Al termine di una settimana di intensa attività di mediazione e sintesi volta a unire le componenti progressiste e civiche della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni ad Ariano Irpino, campo largo spaccato alla vigilia delle liste; Elezioni Comunali Ariano Irpino 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Elezioni amministrative ad Ariano Irpino: tutte le liste e i candidati in corsa per il Consiglio comunale; AZIONE: Presentata la Lista dei candidati per le amministrative 2026 ad Ariano. Comunali Ariano: NdC in campo per sostenere il candidato sindaco Carmine GrassoAd Ariano è il segretario provinciale di Noi di Centro, Pasquale Scrima, a presentare la lista. Con entusiasmo annunciamo che la lista Noi di Centro scenderà in campo per le elezioni del Consiglio C ... irpiniaoggi.it Ariano Irpino, Cardinale in campo con il sostegno del sindaco Franza: domani già iniziatoARIANO IRPINO- Una coalizione di centrosinistra al fianco di Roberto Cardinale, candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di proseguire e rinnovare un percorso di cres ... irpinianews.it L’albero dimenticato: la denuncia dell’ambientalista Felice Vitillo Ad Ariano Irpino, città simbolo dell’olio di Ravece, c’è un ulivo al centro della rotonda di Cardito che oggi racconta una storia diversa: quella della trascuratezza. Ma, secondo l’ambientalista Felic facebook