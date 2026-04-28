Elezioni amministrative ad Ariano Irpino presentate le liste del Campo largo

Da avellinotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Ariano Irpino, si sono tenute le presentazioni ufficiali delle liste del Campo largo in vista delle prossime elezioni amministrative. L’evento si è svolto presso l’Hotel Incontro, con una grande partecipazione di pubblico. La coordinazione dell’evento è stata affidata ad Alessandro Ciasullo, mentre le liste coinvolte comprendono diverse forze politiche, tra cui il PD, il Movimento 5 Stelle, Noi di Centro, AVS, PSI e Italia Viva-Casa Riformista.

Una folla calorosa ha accolto la presentazione delle liste del Campo largo (buona parte del PD, Movimento 5Stelle, Noi di Centro, AVS, PSI, Italia viva-Casa Riformista) coordinata da un brillante Alessandro Ciasullo, presso l’Hotel Incontro di Ariano Irpino.Così Luca Orsogna, avvocato, capolista.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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