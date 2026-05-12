Amministrative ad Ariano Irpino Ferrante incontra le associazioni sportive del Tricolle
Il candidato sindaco del centrodestra ad Ariano Irpino ha incontrato le associazioni sportive locali per ascoltare le loro richieste e raccogliere informazioni sulle esigenze del settore. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri promossi durante la campagna elettorale, con l’obiettivo di confrontarsi direttamente con cittadini e rappresentanti delle diverse realtà della città. L'iniziativa si è svolta ieri e ha visto partecipare varie associazioni sportive del Tricolle.
Prosegue la campagna di ascolto delle istanze della città per il candidato sindaco del centrodestra. Ieri, Mario Ferrante ha incontrato le associazioni sportive del Tricolle e ha fatto una sintesi tra le varie necessità emerse. Ferrante ha raccolto informazioni sullo stato dell'arte del mondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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