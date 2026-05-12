Amministrative ad Ariano Irpino Ferrante incontra le associazioni sportive del Tricolle

Il candidato sindaco del centrodestra ad Ariano Irpino ha incontrato le associazioni sportive locali per ascoltare le loro richieste e raccogliere informazioni sulle esigenze del settore. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri promossi durante la campagna elettorale, con l’obiettivo di confrontarsi direttamente con cittadini e rappresentanti delle diverse realtà della città. L'iniziativa si è svolta ieri e ha visto partecipare varie associazioni sportive del Tricolle.

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