Amministrative ad Ariano Irpino Giovannantonio Puopolo | Valorizzare i giovani e il territorio attraverso il settore wine and food

Durante le elezioni comunali ad Ariano Irpino, il candidato Giovannantonio Puopolo, noto professionista nel settore turistico con una carriera consolidata in Campania, ha annunciato il suo impegno a promuovere i giovani e il territorio. Inserito nella lista “Patto Civico per Ariano 2026”, sostiene la candidatura di un altro candidato sindaco. Puopolo, che ha sede in Costiera Amalfitana, ha dichiarato che il suo obiettivo principale riguarda lo sviluppo del settore wine and food come strumento di valorizzazione locale.

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