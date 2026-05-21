Amministrative ad Ariano Irpino Giovannantonio Puopolo | Valorizzare i giovani e il territorio attraverso il settore wine and food

Da avellinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le elezioni comunali ad Ariano Irpino, il candidato Giovannantonio Puopolo, noto professionista nel settore turistico con una carriera consolidata in Campania, ha annunciato il suo impegno a promuovere i giovani e il territorio. Inserito nella lista “Patto Civico per Ariano 2026”, sostiene la candidatura di un altro candidato sindaco. Puopolo, che ha sede in Costiera Amalfitana, ha dichiarato che il suo obiettivo principale riguarda lo sviluppo del settore wine and food come strumento di valorizzazione locale.

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Con alle spalle una lunga e brillante carriera nel settore turistico, Giovannantonio Puopolo, tra i più conosciuti tour operator in Campania, con base in Costiera Amalfitana, candidato al consiglio comunale nella lista “Patto Civico per Ariano 2026”, a sostegno di Mario Ferrante, attinge dal suo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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