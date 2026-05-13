Elezioni ad Ariano stazione Hirpinia e viabilità al centro della riflessione politica di Giovannantonio Puopolo

Durante un intervento pubblico, un politico ha sottolineato l’importanza della stazione Hirpinia come punto di collegamento tra Napoli e Bari, con la possibilità di raggiungere l’Europa in tempi rapidi. Ha anche evidenziato come questa infrastruttura possa favorire l’esportazione di prodotti locali come olio e vino. La discussione si è concentrata anche sul ruolo delle elezioni ad Ariano e sulle questioni di viabilità nella zona.

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