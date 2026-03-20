Prima del silenzio elettorale, i sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia hanno lanciato ultimi appelli senza partecipare a dibattiti pubblici. Giorgia Meloni ha scelto di intervenire in un salotto televisivo per chiudere la campagna, mentre non sono stati programmati confronti tra le diverse fazioni. La propaganda ha preso il sopravvento su eventuali dibattiti diretti tra le parti coinvolte.

Non un confronto, neanche stavolta. Giorgia Meloni per chiudere la campagna elettorale e spingere il Sì al referendum sulla giustizia sceglie un salotto televisivo. Il più comodo probabilmente, con i Cinque minuti di Bruno Vespa: un format (e un conduttore) ideale per evitare un vero contraddittorio. Confermando che la presidente del Consiglio è scesa sì in campo per il referendum, ma senza un vero confronto nel merito. O con interviste abbastanza accomodanti o con video sui propri canali social. E infatti proprio da Vespa Meloni stravolge il senso della riforma della giustizia, contraddicendo anche ciò che è stato detto all’interno della sua maggioranza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum sulla giustizia, nessun confronto e tanta propaganda: gli ultimi appelli prima del silenzio

Articoli correlati

Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi politici prima del voto spiazzano: nulla è decisoA pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026 non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi specifici sul...

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggiIl fronte del Sì al referendum sulla riforma della giustizia è in vantaggio su quello del No.

Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere

Approfondimenti e contenuti su Referendum sulla giustizia nessun...

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum, il fronte del No. Sorgi: Nessun effetto, se non il controllo del governo sui magistrati; Referendum giustizia, Meloni: Riforma epocale non è contro la magistratura; Referendum sulla giustizia, lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo. Interviene il Ministero.

Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi noLa presidente del Consiglio, ospite di Enrico Mentana, ha parlato delle votazioni del 22-23 marzo nello speciale del Tg La7 in onda la sera del 20 marzo. In caso di vittoria del No, ha commentato Melo ... tg24.sky.it

Meloni: «Referendum, se vince il no nessun contraccolpo. Delmastro? Leggero, i cittadini valuteranno se c'è stata la manina»Giorgia Meloni a tutto campo. «Non è stata una bella campagna elettorale. C'è stato prevalentemente un tentativo di buttarla ... msn.com

Pochi istanti fa, durante lo speciale “Sì o No” su La7 dedicato al referendum sulla giustizia, Enrico Mentana ha fatto una domanda semplicissima a Giorgia Meloni: “Cosa c’entra Garlasco con la riforma della giustizia”. E Meloni, la donna che ha costruito un’int - facebook.com facebook

#TG2000 - Ultimo giorno di campagna referendaria #20marzo #TV2000 #Referendum #ReferendumGiustizia x.com