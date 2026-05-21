Amico Museo le iniziative a Casa Masaccio

In occasione di Amico Museo, si sono svolte diverse iniziative presso Casa Masaccio, un edificio storico dedicato all’arte e alla cultura. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri, visite guidate e attività rivolte al pubblico di tutte le età. La manifestazione ha coinvolto artisti, guide e volontari, che hanno contribuito a promuovere il patrimonio culturale locale. Le iniziative sono state gratuite e aperte a chiunque volesse scoprire o approfondire le opere e le storie legate a quella sede.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 21 maggio 2026 – In occasione di Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea propone esperienze culturali e creative per coinvolgere grandi e piccini a cura delle mediatrici e dei mediatori di Fondazione MUS.E, per esplorare insieme i temi delle mostre temporanee presentate nei suoi spazi. Sabato 30 maggio, è in programma un doppio appuntamento dedicato ai temi dell’ esposizione Arte video e ambiente, che invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra arte, società contemporanea e ambiente: alle ore 16.00, Disegna il tuo mondo, laboratorio creativo per piccoli custodi dell’ambiente per famiglie con bambine e bambini dai 6 ai 12 anni; alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amico Museo, le iniziative a Casa Masaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antiquaria di maggio, le iniziative della Casa Museo Ivan BruschiNel fine settimana del primo maggio e della Fiera Antiquaria la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa... 8 marzo al Museo: le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali CampaniaLe iniziative della Direzione regionale Musei nazionali Campania in occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026. Oggi sono stata cazziata due volte perché facevo casino in un museo. A mia parziale discolpa devo dire che ho incontrato per caso un sacco di gente che conoscevo ed ero con un amico che ha fatto l'insegnante per 40 anni e non possiede la modalità sussur x.com Amico Museo, le iniziative a Casa MasaccioArezzo, 21 maggio 2026 – In occasione di Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, Casa Masaccio | centro per l’arte contemporanea propone esperienze cultura ... lanazione.it Dovrei far guardare il trailer del DLC al mio amico prima di giocarci? reddit Apertura straordinaria e concerto al Museo della Tartuca per Amico Museo e Notte Europea dei MuseiIl Complesso Museale della Contrada della Tartuca aderirà a due importanti iniziative promosse dalla Regione della Toscana e dal Ministero della Cultura con un’apertura straordinaria ad ingresso liber ... radiosienatv.it