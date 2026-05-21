Amico Museo le iniziative a Casa Masaccio
In occasione di Amico Museo, si sono svolte diverse iniziative presso Casa Masaccio, un edificio storico dedicato all’arte e alla cultura. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri, visite guidate e attività rivolte al pubblico di tutte le età. La manifestazione ha coinvolto artisti, guide e volontari, che hanno contribuito a promuovere il patrimonio culturale locale. Le iniziative sono state gratuite e aperte a chiunque volesse scoprire o approfondire le opere e le storie legate a quella sede.
Arezzo, 21 maggio 2026 – In occasione di Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea propone esperienze culturali e creative per coinvolgere grandi e piccini a cura delle mediatrici e dei mediatori di Fondazione MUS.E, per esplorare insieme i temi delle mostre temporanee presentate nei suoi spazi. Sabato 30 maggio, è in programma un doppio appuntamento dedicato ai temi dell’ esposizione Arte video e ambiente, che invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra arte, società contemporanea e ambiente: alle ore 16.00, Disegna il tuo mondo, laboratorio creativo per piccoli custodi dell’ambiente per famiglie con bambine e bambini dai 6 ai 12 anni; alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Finalmente torna ‘Amico Museo’, la rassegna di eventi nei musei toscani che porta aria di primavera!! Tante le iniziative al MAC di Chianciano. Vi aspettiamo per l’apertura ufficiale venerdì 15 Maggio alle ore 17. Seguiteci per conoscere tutte le iniziative Itinera facebook
Oggi sono stata cazziata due volte perché facevo casino in un museo. A mia parziale discolpa devo dire che ho incontrato per caso un sacco di gente che conoscevo ed ero con un amico che ha fatto l'insegnante per 40 anni e non possiede la modalità sussur x.com
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Dovrei far guardare il trailer del DLC al mio amico prima di giocarci? reddit
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