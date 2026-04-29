Antiquaria di maggio le iniziative della Casa Museo Ivan Bruschi
Durante il fine settimana del primo maggio, la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, propone un evento dedicato a famiglie e giovani. In concomitanza con la Fiera Antiquaria, sarà possibile visitare la mostra La Cartamoneta in Italia, con una visita speciale pensata per coinvolgere i visitatori più giovani. L’iniziativa si inserisce nelle attività di maggio dedicate all’antiquariato.
Nel fine settimana del primo maggio e della Fiera Antiquaria la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, organizza una visita speciale per ragazzi e famiglie in occasione della mostra La Cartamoneta in Italia. Dalle origini all’euro attraverso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Musica, arte e amore alla Casa Museo Ivan Bruschi: festival internazionale, mostra Déco e iniziative specialiLa Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, presenta un ricco calendario di appuntamenti tra musica e arte alla...
Casa Museo Ivan Bruschi, aperture gratuite per Pasqua e PasquettaLa Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle festività offre...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di maggio; Trasporto pubblico: modifiche per Fiera Antiquaria; I mercatini delle pulci e fiere dell'antiquariato di venerdì 1° maggio 2026, giorno festivo, a Parigi e nell'Île-de-France; La grande fiera dell’antiquariato di Assisi ha mezzo secolo di storia. L’intervista.
La Fiera Antiquaria di Arezzo compie 57 anni con un’edizione specialeIl 31 maggio, 1 e 2 giugno nella città toscana torna l’amata mostra mercato a cielo aperto e si rinnova l’appuntamento con l’eleganza e lo stile Arezzo, 23 maggio 2025 – Sabato 31 maggio, domenica 1 e ... lanazione.it
La Fiera Antiquaria di Arezzo compie 57 anni con un’edizione specialeArezzo, 28 maggio 2025 – Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno, la Fiera Antiquaria di Arezzo celebra il suo 57mo compleanno con un’edizione straordinaria che si allunga su tre giornate. lanazione.it
Augusta Antiquaria | Bene Vagienna Venerdì 1° maggio dalle ore 8.30 alle ore 18.00, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo. Adriana Oberto Photography - facebook.com facebook