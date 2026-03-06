8 marzo al Museo | le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali Campania

Il Museo della regione Campania organizza diverse iniziative in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, che si terranno domenica 8 marzo 2026. La Direzione regionale Musei nazionali Campania ha programmato eventi e attività specifiche per celebrare questa ricorrenza. Le iniziative sono rivolte al pubblico e prevedono momenti di approfondimento e visibilità dedicati alle donne e alle loro storie.

Le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali Campania in occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026, su iniziativa del Ministero della Cultura, l'ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le donne. A Benevento, il Teatro romano, in collaborazione con l'Associazione Rosa Samnium APS, promuove l'iniziativa "Forza e libertà. Raduno per la salute e la libertà delle donne", in programma alle ore 10.30. L'evento nasce con l'intento di diffondere la cultura della prevenzione sanitaria femminile e di riaffermare il diritto alla salute come espressione concreta di libertà e autodeterminazione.