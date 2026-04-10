torna il vinitaly da verona si scommette sulla rinascita del nostro vino

Dal 12 al 15 aprile si svolge a Verona la manifestazione dedicata al settore vinicolo, considerata tra le più importanti a livello globale. La fiera vede la partecipazione di circa 4.400 espositori provenienti da diverse regioni, in un momento in cui il settore affronta difficoltà legate alla crisi. L'evento rappresenta un punto di riferimento per produttori, distributori e appassionati di vino.

Dal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.. Nonostante la leadership produttiva mondiale e un comparto da 14 miliardi, il vino italiano affronta un calo dell’export e consumi interni in flessione. Tengono spumanti e territori di pregio, mentre cresce l’enoturismo, ormai leva strategica del settore.. Da Opera Wine fino alle degustazioni e agli spettacoli. Verona diventa il palcoscenico del vino.. Le tendenze che si degusteranno a Vinitaly: gli spumanti sono sempre in crescita, ma si guarda anche alle bottiglie di facile approccio e di prezzo contenuto.. Lo speciale contiene quattro articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Torna il Vinitaly, da Verona si scommette sulla rinascitaDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.

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