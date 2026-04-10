Dal 12 al 15 aprile si svolge a Verona il Vinitaly, la principale fiera internazionale dedicata al settore vinicolo. Quest'anno vede la partecipazione di circa 4.400 espositori, in un momento in cui il settore affronta sfide legate alla crisi economica. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di presentazione delle ultime novità nel mondo del vino.

Dal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.. Nonostante la leadership produttiva mondiale e un comparto da 14 miliardi, il vino italiano affronta un calo dell’export e consumi interni in flessione. Tengono spumanti e territori di pregio, mentre cresce l’enoturismo, ormai leva strategica del settore.. Da Opera Wine fino alle degustazioni e agli spettacoli. Verona diventa il palcoscenico del vino.. Le tendenze che si degusteranno a Vinitaly: gli spumanti sono sempre in crescita, ma si guarda anche alle bottiglie di facile approccio e di prezzo contenuto.. Lo speciale contiene quattro articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Torna il Vinitaly, da Verona si scommette sulla rinascita

Verona si prepara a Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli enoappassionatiLe vie del capoluogo scaligero torneranno ad ospitare la tre-giorni dal 10 al 12 aprile.

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Temi più discussi: Vinitaly 2026, Verona torna a essere capitale del vino: programma ed eventi; Arriva il Vinitaly, Viale Piave torna a quattro corsie: le novità tra cantieri, parcheggi e collegamenti Atv; Vinitaly, tutto quello che c'è da sapere: orari, trasporti, parcheggi; Dal 12 al 15 aprile torna Vinitaly con quasi 70 espositori bresciani.

Vinitaly 2026, Verona torna a essere capitale del vino: programma ed eventiTorna il Salone internazionale dei vini e dei distillati, quest'anno in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. Con quasi 4mila aziende del Made in Italy enologico e un palinsesto di oltre 100 ... tg24.sky.it

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