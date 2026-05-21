Amiata il futuro degli impianti Si stringono i tempi della trattativa

A Amiata, le trattative sulla gestione degli impianti di risalita procedono con tempi rallentati. La prima fase della procedura, necessaria per definire un accordo sulla proprietà, è ancora in corso, nonostante le ripetute dichiarazioni di un’intesa imminente. Finora, non sono stati firmati né atti ufficiali né contratti definitivi, e le discussioni tra le parti continuano senza un calendario preciso. La questione rimane aperta, con aggiornamenti ancora da definire.

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Vanno a rilento le procedure, o meglio la prima procedura, per giungere a una intesa, annunciata più volte ma non ancora messa nero su bianco, per la gestione-passaggio di proprietà degli impianti di risalita. L’intento è quello di acquisirli a patrimonio comunale, per poi assegnarli a gestione privata attraversa un bando di gara. Un progetto che il sindaco Volpini e la sua giunta, intendono realizzare ma che procede con lentezza. Nonostante sia uno degli obiettivi principali inseriti nel programma elettorale della maggioranza, il progetto da realizzare procede a rilento. Sono stati avviati i primi passi. È stato chiesto - e già ricevuto - un parere legale relativo alla fattibilità del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amiata, il futuro degli impianti. Si stringono i tempi della trattativa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Futuro dell’ex ospedale: si stringono i tempiUn nuovo fronte di scontro si affaccia sul viale della Vittoria: il recupero dell’area dell’ex ospedale civile. Lo sport modenese si progetta dal basso, consultazioni pubbliche per il futuro degli impiantiA Modena prende avvio un nuovo percorso dedicato allo sport, pensato per ascoltare la città, comprenderne i bisogni e costruire, a partire da una... Amiata Silvestart: il progetto per i giovani imprenditori vince bando e riceve 200mila euroIl progetto di Santa Fiora, Castell'Azzara e Castel del Piano, in provincia di Grosseto, Amiata Silvestart, vince bando ... grossetonotizie.com