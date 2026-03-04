Sul viale della Vittoria si apre un nuovo capitolo riguardante l’ex ospedale civile, con le autorità che accelerano le procedure per il recupero dell’area. La questione riguarda le tempistiche e le modalità di intervento, mentre il progetto di riqualificazione entra in una fase più concreta. La discussione si focalizza sulle azioni da intraprendere per valorizzare lo spazio in questione.

Un nuovo fronte di scontro si affaccia sul viale della Vittoria: il recupero dell’area dell’ex ospedale civile. A scagliare il guanto di sfida è il Movimento Repubblicani Europei (Mre), ex forza di maggioranza, che denuncia uno "strano silenzio" intorno al Piano di recupero depositato ufficialmente dall’Ast (Azienda Sanitaria Territoriale) ormai quattro mesi fa. Attraverso un’interpellanza firmata dalla consigliera Lorena Santarelli, l’Mre accusa l’ Amministrazione Fiordelmondo di aver "secretato" il documento inviato via Pec dall’Ast lo scorso 28 ottobre 2025. "Niente è filtrato dalle mura del Comune! Niente sanno i consiglieri, niente conosce la città", attacca il movimento, ricordando che già nell’ottobre precedente le minoranze avevano chiesto un Consiglio straordinario per chiarire le quote di proprietà e i rapporti tra Comune e Ast. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futuro dell’ex ospedale: si stringono i tempi

