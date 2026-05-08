Lo sport modenese si progetta dal basso consultazioni pubbliche per il futuro degli impianti

A Modena è iniziato un processo partecipativo riguardante lo sport, con consultazioni pubbliche rivolte ai cittadini. L'obiettivo è raccogliere idee e esigenze sulla gestione e lo sviluppo degli impianti sportivi presenti in città. Le riunioni coinvolgono residenti, associazioni e altri soggetti interessati, per definire un percorso comune che possa guidare le decisioni sul futuro degli spazi dedicati all’attività fisica.

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A Modena prende avvio un nuovo percorso dedicato allo sport, pensato per ascoltare la città, comprenderne i bisogni e costruire, a partire da una base condivisa, le linee di sviluppo future. Si chiama "Modena Sport Plan" ed è il progetto promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con lo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Milan, Bartesaghi si confessa. Sul mercato il club progetta un roseo futuro: ecco comeTantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 2 aprile 2026. Leggi anche: FOCUS – SPORT | Marco Riva: Presidente Coni Lombardia. Impianti e futuro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo sport modenese si progetta dal basso, consultazioni pubbliche per il futuro degli impianti; Ness1 Escluso a Modena, lo sport oltre ogni barriera; Doppio titolo italiano nel taekwondo: Modena rende omaggio ai campioni; Parapentathlon protagonista a Modena, sport ed emozioni nel primo Campionato Italiano di Paratetrathlon. AeQuilibrium Cup, doppia vittoria modenese al Trofeo dei Territori Emilia-Romagna 2026Il volley modenese scrive una nuova pagina della propria storia. Si chiude con un bilancio trionfale la partecipazione delle selezioni territoriali di Modena alla AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territo ... modenatoday.it Beneficenza passo dopo passo con il Rotary MuratoriL’evento Passo dopo passo, organizzato annualmente dal Rotary Club Modena L.A. Muratori, nasce con un obiettivo preciso: trasformare lo ... msn.com Riparte la stagione del trail running in Appennino Modenese! Uno degli sport che ha avuto più successo negli ultimi anni, portando tanti appassionati a correre lungo i sentieri del nostro territorio! Basta vedere le foto delle corse per capire perché siano facebook