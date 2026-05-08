Lo sport modenese si progetta dal basso consultazioni pubbliche per il futuro degli impianti
A Modena è iniziato un processo partecipativo riguardante lo sport, con consultazioni pubbliche rivolte ai cittadini. L'obiettivo è raccogliere idee e esigenze sulla gestione e lo sviluppo degli impianti sportivi presenti in città. Le riunioni coinvolgono residenti, associazioni e altri soggetti interessati, per definire un percorso comune che possa guidare le decisioni sul futuro degli spazi dedicati all’attività fisica.
A Modena prende avvio un nuovo percorso dedicato allo sport, pensato per ascoltare la città, comprenderne i bisogni e costruire, a partire da una base condivisa, le linee di sviluppo future. Si chiama "Modena Sport Plan" ed è il progetto promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con lo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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