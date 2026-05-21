America’s Cup | intesa Campania Comune Napoli Ministero Sport e Sport e Salute

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Cagliari è stata firmata un’intesa tra la regione Campania, il Comune di Napoli, il Ministero dello Sport e Sport e Salute, in occasione della fase preliminare di una regata internazionale. L’accordo riguarda aspetti organizzativi e logistici legati alla partecipazione dell’Italia alla competizione. La firma si è svolta in un incontro pubblico, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e tecnici, con l’obiettivo di coordinare le attività e garantire la riuscita dell’evento.

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Tempo di lettura: 3 minuti Sottoscritto oggi a Cagliari, in occasione della fase preliminare della 38a America’s Cup, il protocollo d’intesa tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per “promuovere Napoli e la Campania con una strategia condivisa di valorizzazione di tutti i contenuti che qualificano questa terra che si ‘perde’ nel mare”, è stato detto durante la conferenza stampa. L’accordo definisce una cornice istituzionale di collaborazione finalizzata a massimizzare le ricadute positive.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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