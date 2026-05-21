Oggi a Cagliari è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sport, il Comune di Napoli e la Regione Campania, in occasione delle regate preliminari della 38ª Louis Vuitton America’s Cup. La firma è avvenuta durante l’evento, che ha attirato numerosi partecipanti e rappresentanti delle istituzioni. L’accordo riguarda la collaborazione tra le parti per iniziative legate alla manifestazione e alle attività sportive associate. La firma si è svolta nel contesto della regata sarda, che ha visto la presenza di diversi ospiti.

È stato sottoscritto oggi a Cagliari, in occasione delle Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, il protocollo d’Intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Regione Campania, il Comune di Napoli e Sport e Salute per promuovere Napoli e la Campania con una strategia condivisa di valorizzazione di tutti i contenuti che qualificano questa terra che si ‘perde’ nel mare. Contenuti ambientali, paesaggistici, culturali, turistici e sportivi che in questa occasione si legano al più prestigioso e importante evento velico internazionale. L’accordo, sottoscritto dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, firmato accordo tra Campania, Comune Napoli, Ministero Sport e Sport e Salute

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