Lazio-Inter al via la vendita dei biglietti | ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa Italia
Mercoledì 13 maggio alle 21:00 si terrà all’Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La vendita dei biglietti è aperta e i prezzi variano a seconda dei settori dello stadio. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo nazionale e coinvolge due squadre che si sfideranno per il trofeo. La sfida si svolge in una delle principali arene sportive della città.
Mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 all’Olimpico la Lazio giocherà contro l’Inter la finale di Coppa Italia. Si tratta dell’appuntamento più importante della stagione per i ragazzi di Sarri (che anticipa di qualche giorno il derby contro la Roma) che stanno portando a termine un’annata complicata.🔗 Leggi su Romatoday.it
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