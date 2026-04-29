Lazio-Inter al via la vendita dei biglietti | ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa Italia

Mercoledì 13 maggio alle 21:00 si terrà all’Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La vendita dei biglietti è aperta e i prezzi variano a seconda dei settori dello stadio. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo nazionale e coinvolge due squadre che si sfideranno per il trofeo. La sfida si svolge in una delle principali arene sportive della città.