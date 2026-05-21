America?s Cup Napoli fa festa a settembre con le prime preregate

Da ilmattino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre, Napoli si prepara a ospitare una nuova fase delle preregate dell’America’s Cup, con eventi che si svolgeranno dal 24 al 27. Nel frattempo, Cagliari ha accolto con entusiasmo le prime regate di preregate, riempiendo la città di colori e movimento. Le manifestazioni rappresentano un momento di grande attività per le località coinvolte, che si stanno preparando a ricevere gli appassionati e i partecipanti di questa competizione internazionale.

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