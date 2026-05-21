A settembre, Napoli si prepara a ospitare una nuova fase delle preregate dell’America’s Cup, con eventi che si svolgeranno dal 24 al 27. Nel frattempo, Cagliari ha accolto con entusiasmo le prime regate di preregate, riempiendo la città di colori e movimento. Le manifestazioni rappresentano un momento di grande attività per le località coinvolte, che si stanno preparando a ricevere gli appassionati e i partecipanti di questa competizione internazionale.

Che festa per Cagliari l’America’s Cup, il capoluogo sardo è mille colori. E che festa per Napoli: «Dal 24 al 27 settembre a Napoli ci sarà un’altra regata preliminare dell’America’s Cup». Napoli raddoppia la Coppa America la vedrà due volte a fine settembre e nella primavera del 2027. L’annuncio è del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi proprio da Cagliari dove ieri sono iniziate le preregate nel mare splendido della Sardegna. Alla presenza di Diego Nepi Molineris di Sport e Salute e dello Chief Executive Officer dell’America’s Cup Partnership Marzio Perrelli. Nella regione che ha la bandiera dei “Quattro Mori” Abodi ha firmato... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America?s Cup, Napoli fa festa a settembre con le prime preregate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMERICA'S CUP Napoli 2027 | Gli USA tornano in gara con Riptide Racing. Ultime news!!!

Sullo stesso argomento

America?s Cup, a Napoli preregate sul lungomare: «Sud, patto con Cagliari»Poco prima di mezzogiorno Max Sirena ha aperto l’hangar di “Luna Rossa” - è il Ceo - e ha mostrato, avvisando che era proibito scattare foto, il...

Leggi anche: America's Cup, le prime regate a Napoli già nel mese di settembre: arriva l'annuncio

AMERICA'S CUP | Siamo particolarmente felici di annunciare che già da settembre 2026 la grande vela dell'America's Cup approderà a Napoli, grazie a un autentico lavoro di squadra tra le istituzioni, coordinato dal governo, che consentirà di portare sul territ x.com

America’s Cup Napoli, le pre-regate dei catamarani dal 24 al 27 settembre 2026L'America's Cup arriva a Napoli dal 24 al 27 settembre prossimi con le pre-regate che anticiperanno la competizione vera e propria che inizierà, invece, il 10 luglio 2027. Il campo di regata sarà il G ... fanpage.it

La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand…Il lungo cammino verso la America's Cup, che si disputerà a Napoli nell'estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le ... oasport.it