America’s Cup il cammino parte da Cagliari | Luna Rossa scalda i motori verso Napoli

Da sportface.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La preparazione alla America’s Cup 2027, in programma a Napoli, prende il via ufficialmente a Cagliari. La squadra italiana sta iniziando le attività di allenamento e preparazione in vista della competizione. La regata si terrà nella città partenopea e rappresenta un appuntamento importante nel calendario velico internazionale. La squadra ha iniziato a muoversi in vista della sfida, con attività dedicate e prove in mare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il lungo avvicinamento alla America’s Cup 2027, che si disputerà a Napoli, comincia ufficialmente da Cagliari. Dal 22 al 24 maggio il Golfo degli Angeli ospiterà le prime regate preliminari, un appuntamento utile per testare barche, equipaggi e intese in vista della grande sfida alla Vecchia Brocca. Luna Rossa correrà praticamente in casa e avrà subito l’occasione per misurarsi con alcuni dei principali rivali. Il programma prevede tre regate di flotta venerdì e sabato, altre due domenica e poi il match Race finale tra le prime due squadre della classifica generale. In gara ci saranno otto equipaggi: Team New Zealand, Luna Rossa e Athena Racing con due barche ciascuno, una “classica” e una Women&Youth, più Alinghi e La Roche-Posay. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VELA, L'AMERICA'S CUP PARTE DA CAGLIARI: ORA È UFFICIALE, VENERDÌ TUTTI I DETTAGLI

Video VELA, L'AMERICA'S CUP PARTE DA CAGLIARI: ORA È UFFICIALE, VENERDÌ TUTTI I DETTAGLI

Sullo stesso argomento

La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand…Il lungo cammino verso la America’s Cup, che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio.

Leggi anche: America’s Cup 2027 a Napoli: Luna Rossa si prepara, prima tappa a Cagliari a maggio

luna rossa america s cup ilLa America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand…Il lungo cammino verso la America's Cup, che si disputerà a Napoli nell'estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le ... oasport.it

luna rossa america s cup ilAmerica’s Cup, prove generali a Cagliari: al via le regate preliminariA questo primo evento targato Louis Vuitton 38° America’s Cup partecipano cinque dei sette team che sono protagonisti della Coppa con un totale di otto barche ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web