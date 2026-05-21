America’s Cup il cammino parte da Cagliari | Luna Rossa scalda i motori verso Napoli
La preparazione alla America’s Cup 2027, in programma a Napoli, prende il via ufficialmente a Cagliari. La squadra italiana sta iniziando le attività di allenamento e preparazione in vista della competizione. La regata si terrà nella città partenopea e rappresenta un appuntamento importante nel calendario velico internazionale. La squadra ha iniziato a muoversi in vista della sfida, con attività dedicate e prove in mare.
Il lungo avvicinamento alla America’s Cup 2027, che si disputerà a Napoli, comincia ufficialmente da Cagliari. Dal 22 al 24 maggio il Golfo degli Angeli ospiterà le prime regate preliminari, un appuntamento utile per testare barche, equipaggi e intese in vista della grande sfida alla Vecchia Brocca. Luna Rossa correrà praticamente in casa e avrà subito l’occasione per misurarsi con alcuni dei principali rivali. Il programma prevede tre regate di flotta venerdì e sabato, altre due domenica e poi il match Race finale tra le prime due squadre della classifica generale. In gara ci saranno otto equipaggi: Team New Zealand, Luna Rossa e Athena Racing con due barche ciascuno, una “classica” e una Women&Youth, più Alinghi e La Roche-Posay. 🔗 Leggi su Sportface.it
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