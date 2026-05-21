America’s Cup il cammino parte da Cagliari | Luna Rossa scalda i motori verso Napoli

La preparazione alla America’s Cup 2027, in programma a Napoli, prende il via ufficialmente a Cagliari. La squadra italiana sta iniziando le attività di allenamento e preparazione in vista della competizione. La regata si terrà nella città partenopea e rappresenta un appuntamento importante nel calendario velico internazionale. La squadra ha iniziato a muoversi in vista della sfida, con attività dedicate e prove in mare.

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