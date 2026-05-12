È stato firmato un accordo tra Sport e Salute e la Federazione Medico Sportiva Italiana, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Alla cerimonia erano presenti il ministro dello Sport, il ministro dello Sport e del Turismo, il ministro della Salute e i presidenti delle due organizzazioni. I dati indicano che ogni euro investito in questa collaborazione produrrà specifici benefici economici e sanitari.

È uno studio sperimentale condotto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sul valore dell’attività sportiva come prevenzione delle malattie non trasmissibili e sul conseguente risparmio in termini di spesa che gravano sul Sistema Sanitario Nazionale, a promuovere l’accordo di collaborazione tra Sport e Salute e la Federazione Medico Sportiva Italiana. "Un accordo pluriennale attraverso il quale la Fmsi - ha detto il suo Presidente Maurizio Casasco - metterà a disposizione il proprio know-how, in una sorta di ideale trasferimento di conoscenze scientifiche dall’atleta d’élite a tutta la popolazione, per lo sviluppo di progetti di prevenzione e predizione lungo tre direttrici: scuola, ambiente di lavoro e ambiente sociale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo Sport come medicina: siglato l'accordo tra Sport e Salute e la Fmsi

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