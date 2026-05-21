A fine settembre si svolgerà una seconda tappa dei regate preliminari dell’America’s Cup 2027 a Napoli, dopo quella di Cagliari che inizierà il giorno successivo. La competizione si terrà dal 24 al 27 settembre e vedrà protagonista la classe AC40. La notizia è stata comunicata dal Ministro dello Sport. La tappa di Napoli si aggiunge così alle tappe di preparazione in programma per questa edizione della regata, che coinvolge diverse località italiane.

Annunciata una seconda tappa di regate preliminari dell’America’s Cup 2027 di vela: dopo quella di Cagliari, che inizierà domani, un’altra si disputerà proprio a Napoli, dal 24 al 27 settembre, sempre con gli AC40 in acqua: ad annunciarlo è stato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi. Questo l’annuncio di Abodi: “ L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre. La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent’anni è rimasto abbandonato a se stesso “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup 2027, annunciata una nuova tappa preliminare a Napoli a fine settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

America's Cup 2027, quando cominciano le gare: tra un mese regata preliminare a Cagliari

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Abodi annuncia: "America's Cup, seconda tappa preliminare a Napoli"

America's Cup, il ministro Abodi annuncia: seconda gara preliminare a Napoli dal 24 al 27 settembreIl ministro Andrea Abodi annuncia le date della seconda regata preliminare di Coppa America: “L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della...

America’s Cup 2027, annunciata una nuova tappa preliminare a Napoli a fine settembreAnnunciata una seconda tappa di regate preliminari dell'America's Cup 2027 di vela: dopo quella di Cagliari, che inizierà domani, un'altra si disputerà ... oasport.it

Team New Zealand annuncia il quartetto per le regate preliminari, parte la campagna di America’s Cup. Outteridge sussurra a Burling…Team New Zealand si appresta a incominciare il lungo cammino verso la America's Cup, che si disputerà nell'estate del 2027 nelle acque di Napoli. La ... oasport.it

Fonti: la Germania annuncia la squadra di League of Legends per la Esports Nations Cup reddit