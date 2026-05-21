Il ministro per lo Sport e i Giovani ha comunicato che la seconda tappa preliminare dell'America's Cup si svolgerà a Napoli dal 24 al 27 settembre. Questa tappa segue quella di Cagliari, contribuendo a un calendario nazionale dedicato alla competizione. La manifestazione coinvolge diverse squadre internazionali e si svolge su imbarcazioni di alto livello. La scelta di Napoli come sede si inserisce in un programma che prevede più eventi di questa competizione nel paese.

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale. E l'annuncio arriva direttamente dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: “L’Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre. La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent’anni è rimasto abbandonato a sé stesso. È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi annuncia: "America's Cup, seconda tappa preliminare a Napoli"

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