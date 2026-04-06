Le riprese della tredicesima stagione di American Horror Story sono iniziate, con la conferma del ritorno di Jessica Lange nel cast. La serie, creata e prodotta da Ryan Murphy, tornerà con nuovi episodi inediti. La produzione ha annunciato ufficialmente l’avvio delle riprese, attirando l’attenzione dei fan che attendono con interesse l’evolversi della trama.

Le riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno. FX ha annunciato che le riprese di American Horror Story 13 sono ufficialmente iniziate, svelando inoltre il ritorno di Jessica Lange nel cast. Su Instagram è stato infatti pubblicato un post che ritrae l'attrice sul set dei nuovi episodi dello show antologico. L'annuncio del ritorno in AHS 13 Jessica Lange era apparsa l'ultima volta nell'universo creato da Ryan Murphy in occasione dell'ottava stagione di American Horror Story, intitolata Apocalypse. Negli episodi la star aveva ripreso il ruolo di Constance Langdon, il personaggio che aveva debuttato nel primo capitolo dello show, Murder House. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello show

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«Oh Cristo, no. Voglio dire, non l'ho fatto per oltre 10, 12 anni, quindi, no, non lo farò». Fino a poco tempo fa, Jessica Lange sembrava essere certa di non voler tornare a lavorare su American Horror Story. E invece, a sorpresa, l’attrice è stata immortalata di nu facebook

American Horror Story 13 sarà il continuo di American Horror Story: Coven, secondo quanto ha dichiarato Ryan Murphy. x.com