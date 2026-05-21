Amendolara | check-up gratuiti e scienza per la longevità

A Amendolara si terranno iniziative di prevenzione sanitaria con check-up gratuiti offerti da specialisti del Gemelli, che realizzeranno esami medici senza costi per i partecipanti. L’evento include anche un workshop scientifico dedicato alla longevità e si svolgerà in concomitanza con una corsa sulla marina, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività. Le iniziative si svolgeranno in piazza e prevedono anche momenti di approfondimento sulla ricerca medica e sulla promozione di uno stile di vita salutare.

? Punti chiave Quali esami medici gratuiti offriranno gli specialisti del Gemelli in piazza?. Come si collegano il workshop scientifico e la corsa sulla marina?. Chi sono i medici esperti che porteranno la ricerca nello Jonio?. Perché questo evento unisce prevenzione clinica e attività fisica collettiva?.? In Breve Venerdì 22 maggio workshop scientifico con Francesco Landi e Riccardo Calvani.. Sabato 23 maggio check-up gratuiti in Piazza Giovanni XXIII dalle 9 alle 18.. Domenica 24 maggio Longevity Run di 6 chilometri nella Marina di Amendolara.. Partecipazione di Maria Rita Acciardi, Vitaliano De Salazar e Pasqualina Straface.. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, la città di Amendolara ospiterà la carovana della Fondazione Policlinico Universitario A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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