Benessere ai Giardini Montanelli | sport e check-up gratuiti

Il 16 e il 17 maggio i Giardini Indro Montanelli saranno il palcoscenico della quarta edizione di A Corpo, un evento che offre attività sportive e check-up gratuiti. Durante le due giornate, i partecipanti potranno usufruire di diverse iniziative rivolte alla promozione del benessere fisico, tutte svolte all’aperto. L’evento è organizzato da un'associazione dedicata alla salute e al fitness.

Il 16 e il 17 maggio i Giardini Indro Montanelli ospiteranno la quarta edizione di A Corpo, un evento dedicato al benessere fisico e alla salute all’aperto organizzato da. Le iscrizioni per partecipare alle numerose attività gratuite apriranno ufficialmente questo 13 aprile, una data cruciale poiché molti corsi prevedono posti limitati che potrebbero esaurirsi rapidamente. L’appuntamento milanese punta a trasformare lo spazio verde in un centro nevralgico per la cura di sé, proponendo un mix di movimento dinamico e momenti di riflessione profonda. La struttura dell’evento è stata pensata per offrire non solo esercizio fisico, ma anche percorsi di consapevolezza attraverso nuovi spazi dedicati al confronto diretto con professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benessere ai Giardini Montanelli: sport e check-up gratuiti Vi aspettiamo ai Giardini Indro Montanelli il 16 e 17 maggio con tante novità! Non dimenticate di iscrivervi ai corsi gratuitiSiete pronte? Il 16 e 17 maggio torna per la quarta edizione il nostro appuntamento con fitness e benessere all’aria aperta: A Corpo Libero!... Milano, la giornata delle adozioni dei cani ai Giardini MontanelliUna domenica speciale a Porta Venezia: Patrizia Buongiardino, presidente dell'associazione Penelope, illustra l'iniziativa. Si parla di: Il Trotter, Citylife e Bam, i giardini Montanelli: ecco la mappa dei parchi più amati dai milanesi; Milano, torna l’Orticola: mostra mercato ai Giardini Montanelli -.