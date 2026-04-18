Inaugurata la Casa di comunità Ci saranno anche check-up gratuiti

È stata ufficialmente inaugurata la Casa di comunità di via Oslavia, che in meno di un mese ha già registrato circa 5.000 accessi. La struttura offre servizi sanitari e sociali, tra cui check-up gratuiti destinati ai cittadini. L'apertura mira a migliorare l'assistenza locale, garantendo punti di riferimento per la salute e il benessere della comunità. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini interessati ai servizi disponibili.

In poco meno di un mese, ha già registrato 5mila accessi. La Casa di comunità di via Oslavia è stata ora inaugurata ufficialmente. Realizzata dall’ Asst Nord Milano, si tratta di una delle strutture più grandi della Lombardia: oltre 2.500 metri quadrati pensati "per accogliere e rispondere ai bisogni di salute in modo moderno, integrato e accessibile". Un investimento di circa 4 milioni di euro per riconvertire l’ex ufficio di igiene nel nuovo presidio, che sarà attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, "per garantire assistenza sanitaria e sociosanitaria integrata grazie al lavoro sinergico di équipe multidisciplinari e multiprofessionali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurata la Casa di comunità. Ci saranno anche check-up gratuiti Living in a Car at 60: I Never Thought It Would Be Me Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la nuova casa di comunità: ci saranno medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Inaugurata la casa di comunità di Brugherio.; Brugherio, inaugurata la casa di comunità nel centro commerciale Kennedy; A Torino inaugurata la Casa di comunita' 'Ridotto'. Inaugurata la Casa di comunità. Ci saranno anche check-up gratuitiSesto, taglio del nastro per la struttura di via Oslavia. Già operativa da un mese, ha accolto già 5mila cittadini ... ilgiorno.it Inaugurata a Breno la sesta Casa di comunità della ValcamonicaUn nuovo tassello nel rafforzamento della sanità territoriale della Valcamonica: è stata inaugurata la Casa di comunità di Breno, struttura rinnovata che rappresenta un passo avanti nel potenziamento ... giornaledibrescia.it Nicolò abbandona definitivamente la Casa di #GFVIP. x.com Nicolò abbandona definitivamente la Casa di #GFVIP. - facebook.com facebook