AMD sfida il cloud | arriva la workstation AI da 128 GB di memoria

AMD presenta una nuova workstation dedicata all'intelligenza artificiale con 128 GB di memoria, al prezzo di 3.999 dollari. La macchina è progettata per competere con sistemi NVIDIA, offrendo un'alternativa hardware rispetto alle soluzioni cloud. La workstation si propone come una risposta alla crescente richiesta di potenza di calcolo locale, con l'obiettivo di ridurre i costi associati all’utilizzo delle API cloud. La presentazione si concentra sulle capacità tecniche e sui possibili risparmi rispetto alle soluzioni basate su cloud.

? Punti chiave Come può una workstation da 3.999 dollari battere i sistemi NVIDIA?. Quanto si risparmia davvero abbandonando le API cloud per l'hardware locale?. Perché i 128 GB di memoria unificata cambiano il fine tuning?. Chi preferirà gestire modelli da 100 miliardi di parametri in locale?.? In Breve Lancio preordini previsto per giugno 2026 con futura versione PRO 400 da 192 GB.. Processore Ryzen AI Max+ 395 con 16 core Zen 5 e NPU da 50 TOPS.. Memoria LPDDR5X da 128 GB a 8000 MTs per modelli sopra i 100 miliardi parametri.. Costi energetici stimati a 16,2 dollari mensili contro spese elevate per API Claude Sonnet.. AMD lancerà a giugno 2026 la Ryzen AI Halo Developer Platform, una workstation compatta da 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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