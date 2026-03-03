Sono stati diffusi dettagli sui prossimi modelli della linea Motorola Razr, in particolare sul Razr 70 Plus. Secondo le anticipazioni, il dispositivo avrà 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La presentazione si inserisce all’interno di un aggiornamento che coinvolge anche le varianti Razr 70 e Razr 70 Ultra. I leak forniscono un quadro delle specifiche tecniche di questi telefoni.

nuove prospettive per la linea motorola razr emergono dai leaked dettagli sul razr 70 plus, che accompagnerebbe le varianti razr 70 e razr 70 ultra. le informazioni fin qui diffuse indicano un modello intermedio con specifiche interessanti e una palette di colori pronta per l’uscita in europa, mentre in altre regioni potrebbero variarne i nomi. parallelamente, si parla di una versione fold in arrivo, insieme a una edizione fifa dedicata. le indiscrezioni suggeriscono un rilascio in trio per la gamma razr, con il modello Plus che completa una serie già composta dal razr 70 normale e dal razr 70 ultra. la tendenza osservata negli anni precedenti, con versioni standard e ultra accanto a varianti Plus, rende plausibile questa configurazione anche per il nuovo ciclo di uscita. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Motorola razr 70 plus anticipazioni con 12 gb di ram e 512 gb di memoria interna

