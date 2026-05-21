A poche settimane dall'inizio di Roland Garros, i tennisti italiani si trovano ad affrontare condizioni difficili di gioco, con pioggia e un terreno molto pesante che complicano gli allenamenti e i recuperi. In particolare, i giocatori stanno cercando di ridurre lo svantaggio accumulato nelle ultime partite, mentre si valutano i rischi fisici legati a un terreno che aumenta la fatica e la possibilità di infortuni. La situazione resta incerta, e gli atleti si preparano a eventuali imprevisti nelle prossime sfide.

? Punti chiave Come faranno Bolelli e Vavassori a recuperare lo svantaggio accumulato ieri?. Quale rischio fisico corrono gli azzurri con questo terreno pesante?. Come gestiranno il possibile doppio turno di partite oggi?. Perché questa vittoria è fondamentale per la loro preparazione al Roland Garros?.? In Breve Svantaggio ieri al 5-2 contro i francesi Doumbia e Reboul.. Vittoria odierna contro Doumbia e Reboul porterebbe ai quarti contro Arribage e Olivetti.. Rischio inforti sulla terra pesante per la preparazione al Roland Garros.. Possibile doppio turno pomeridiano sul campo 1 e campo 2 ad Amburgo.. Ad Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano oggi una sfida decisiva per non vedere svanire il sogno del titolo, dopo che la pioggia ha bloccato il loro impegno di ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amburgo, Bolelli e Vavassori tra pioggia e rischio Roland Garros

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