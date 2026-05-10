Tecnico trovato morto in hotel a Marina di Pietrasanta | era in Versilia per girare un video musicale

Un tecnico è stato trovato morto in un hotel a Marina di Pietrasanta. La persona era in Versilia per partecipare alle riprese di un video musicale. La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica 10 maggio, mentre le circostanze della morte sono ancora in fase di accertamento. La polizia sta svolgendo gli approfondimenti necessari per chiarire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La trasferta di lavoro si trasforma in tragedia. Doveva essere una trasferta di lavoro legata alla produzione di un video musicale, ma la mattina di domenica 10 maggio si è trasformata in un giallo ancora tutto da chiarire. Un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita nel cortile dell’Hotel Oceano a Marina di Pietrasanta, in Versilia. L’allarme è scattato intorno alle 6.45, quando è arrivata una segnalazione che parlava di una persona a terra all’interno della struttura alberghiera. All’arrivo dei sanitari, però, per il 40enne non c’era ormai più nulla da fare. La vittima, un italiano che soggiornava nell’hotel per motivi professionali, lavorava come tecnico nel settore audiovisivo ed era impegnato in questi giorni nella realizzazione di un videoclip musicale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tecnico trovato morto in hotel a Marina di Pietrasanta: era in Versilia per girare un video musicale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mistero a Marina di Pietrasanta: trovato morto un trentenne senza documenti? Domande chiave Chi è l'uomo trovato senza documenti vicino all'hotel Oceano? Quali indizi cercano gli investigatori per ricostruire l'ultimo... Uomo di 30 anni trovato senza vita, il corpo vicino a un hotel in VersiliaPietrasanta (Lucca), 10 maggio 2026 – Un uomo, età apparente 30 anni, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 maggio, vicino a un albergo a... Si parla di: Trovato morto nelle vicinanze dell’hotel Oceano a Marina di Pietrasanta; Trovato morto vicino all’hotel Oceano, giallo all’alba a Marina di Pietrasanta.