L’Istituto Comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco ha avviato la Erasmus Week, un'iniziativa di mobilità internazionale rivolta a studenti provenienti da Spagna, Portogallo e Ungheria. L’obiettivo è permettere ai ragazzi di conoscere aspetti storici e ambientali del territorio locale, favorendo lo scambio culturale diretto tra giovani europei. L’iniziativa coinvolge studenti di diversa provenienza e si svolge nel contesto dell’istituto, con incontri e attività di scambio.

L’Istituto Comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco ha lanciato la Erasmus Week, un programma di mobilità internazionale che coinvolge studenti provenienti da Spagna, Portogallo e Ungheria con l’obiettivo di abbattere le barriere culturali attraverso il confronto diretto. Il progetto, sostenuto finanziariamente dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, vede la partecipazione di istituti di Reus e Pradtip, di una scuola di Braga e di un istituto di Kòka. L’ente scolastico locale, già ufficialmente accreditato dall’Unione Europea per la qualità delle proprie attività di mobilità, ha strutturato un calendario che intreccia didattica in aula, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erasmus a Torre del Greco: studenti europei tra storia e ambiente

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