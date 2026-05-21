Amarga Navidad, l’ultimo film del regista spagnolo Pedro Almodovar, suscita fin dalle prime scene una sensazione di incertezza. La pellicola, che si inserisce nella sua lunga filmografia, presenta una narrazione che coinvolge vari personaggi e situazioni, mantenendo uno stile riconoscibile. La produzione è stata distribuita nelle sale cinematografiche e ha ricevuto attenzione sia dalla critica che dal pubblico. La trama si sviluppa attraverso una serie di eventi che si intrecciano, creando una visione complessa e articolata.

Guardando Amarga Navidad, l’ultimo film del maestro del cinema spagnolo Almodovar, la sensazione che assale quasi subito è il dubbio. Ciò a cui ci si ritrova davanti, soprattutto nella prima parte, è un film, nella sua essenza, sbagliato, fallimentare. Non è per nulla chiaro dove il maestro voglia andare, cosa stia bollendo nella mente di un regista che ha abituato, al netto della sua ultima parte di carriera, ad un cinema che vola spedito, dinamico, sempre attivo e che difficilmente rallenta. Anche nelle sue pellicole meno riuscite. In Amarga Navidad, invece, siamo di fronte ad un film che, nella sua accezione meno negativa, è definibile un film minore di Almodovar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Amarga Navidad di Pedro Almodovar e il cinema dell’esperienza

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Amarga Navidad è il nuovo film di Pedro Almodóvar, dal 21 maggio al cinema.

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