Per tutti i fan del cinema onirico e profondissimo di Pedro Almodovàr ci sono buone notizie. Il suo ultimo film Amarga Navidad sta per arrivare al cinema. Si tratta di un film che è stato già distribuito nelle sale cinematografiche spagnole, riscontrando giudizi alterni, e adesso è pronto per interrogare l’Italia. Scopriamo insieme la trama, il trailer ufficiale e la data d’uscita. La scelta del cast. Pedro Almodovàr per Amarga Navidad ha ritagliato un cast scelto con meticolosità. Ha infatti diretto: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez, protagonisti delle due storie che si alternano nel corso del film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pedro Almodovàr è tornato: ‘Amarga Navidad’ il suo nuovo film, nelle sale a maggio

Articoli correlati

Amarga Navidad | il nuovo film di Pedro AlmodóvarArriverà il 21 maggio il nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, con protagonisti Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón,...

Pedro Almodóvar stufo dei film in lingua inglese: "Il resto della mia carriera in Spagna"Il regista ha discusso del suo nuovo film, ma ha anche annunciato che probabilmente non girerà più storie ambientate lontane dalla sua nazione e...

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Pedro Almodóvar: Mia madre mi diceva sempre ‘Smettila di parlare della mia famiglia e delle mie amiche'; Pedro Almodóvar: Mia madre mi chiese di smettere di citare la famiglia nei miei film; Amarga Navidad: il teaser del nuovo film di Pedro Almodóvar; Amarga Navidad, la data di uscita in Italia del nuovo Almodóvar.

Variety ha predetto la line-up del Festival di Cannes 2026 che potrebbe includere: • Paper Tiger di James Gray con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller • Bitter Christmas di Pedro Almodovar • Her Private Hell di Nicolas Winding Refn con Charles M x.com

Il Maestro Pedro Almodóvar torna al cinema con Amarga Navidad. Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez. #AmargaNavidadIlFilm, dal 21 maggio al cinema. facebook