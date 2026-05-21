Una donna ha portato la propria bambina presso una caserma, chiedendo ora di riaverla. La madre aveva precedentemente lasciato la bambina in quella stessa sede, ma successivamente ha manifestato il desiderio di riprenderla. I servizi sociali hanno preso atto della richiesta e stanno valutando la situazione. Restano da chiarire le ragioni che hanno spinto la donna a cambiare idea dopo aver depositato la bambina presso la caserma. La vicenda si sta sviluppando con l’attenzione delle autorità competenti.

? Domande chiave Perché la madre ha cambiato idea dopo aver lasciato la figlia?. Come hanno reagito i servizi sociali al gesto della donna?. Cosa ha risposto il padre quando è stato contattato dai carabinieri?. Quali decisioni prenderanno le autorità per la tutela della bambina?.? In Breve Bambina trasferita in ospedale a Cetraro dopo l'intervento del 118. Padre rifiuta ogni coinvolgimento nella vicenda familiare. Servizi sociali monitorano la minore dopo il distacco notturno. Madre manifesta ripensamento dopo l'affidamento alle autorità di Amantea. Una bambina di 11 anni è stata lasciata ieri notte dalla madre davanti alla caserma dei carabinieri di Amantea, finendo poi sotto la tutela dei servizi sociali dopo il trasferimento in ospedale a Cetraro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amantea, bimba lasciata alla caserma: madre chiede di riaverla

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