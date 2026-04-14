A Nuoro, nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile, una bambina di sei mesi è stata lasciata all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola. I genitori si sono allontanati per fare la spesa, senza portare con sé la bambina. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione di passanti preoccupati per le condizioni della piccola. I genitori sono stati denunciati.

I genitori vanno a fare la spesa e lasciano la figlia di sei mesi all’interno dell’auto parcheggiata sotto il sole: è accaduto nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile, nel piazzale di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro. Per i genitori della piccola, due turisti di nazionalità ceca, è scatta la denuncia per abbandono di minore. I primi ad accorgersi della situazione sono stati alcuni passanti che hanno notato la bambina accaldata in modo evidente. Sono immediatamente intervenuti sul posto i soccorsi mentre i carabinieri hanno rintracciato i genitori intenti a fare la spesa nel supermercato da almeno venti minuti. Non ci sono state conseguenze gravi per la piccola, ritrovata ancora in stato cosciente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Nuoro, bimba di sei mesi lasciata in auto al sole mentre i genitori fanno la spesa: denunciati

Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciatiLasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola.

Nuoro, bimba di sei mesi trovata sola in auto sotto il sole: i genitori erano al supermercatoHanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole, mentre facevano la spesa.