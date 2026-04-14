Fanno una rapina in Italia con i figli piccoli | La bimba l’hanno lasciata lì
Durante una rapina in Italia, una coppia ha lasciato il proprio figlio di circa dieci anni in auto mentre entrava in un negozio con la figlia più piccola. I due hanno rubato decine di prodotti prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili. Nessuno dei minori è rimasto ferito durante l’episodio.
Hanno lasciato un bambino di circa dieci anni in auto e portato con sé la figlia più piccola per entrare in un negozio e rubare decine di prodotti. Quando sono stati scoperti, però, sono scappati abbandonando la bambina di tre anni davanti all’attività commerciale. È accaduto nel Parco commerciale Augusteo, al chilometro 36 di via Salaria, in provincia di Rieti, dove i carabinieri della Compagnia di Passo Corese hanno arrestato una coppia di giovani di 19 e 20 anni, entrambi con precedenti, accusati di furto in concorso. Il furto nel negozio. Secondo quanto ricostruito, era primo pomeriggio quando i due giovani sono arrivati al centro commerciale con i loro figli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
BABBO GRINCH HA PORTATO VIA FIGLIODIEGO DA CASA NOSTRA, DOVE SARA'
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