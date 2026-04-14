Durante una rapina in Italia, una coppia ha lasciato il proprio figlio di circa dieci anni in auto mentre entrava in un negozio con la figlia più piccola. I due hanno rubato decine di prodotti prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili. Nessuno dei minori è rimasto ferito durante l’episodio.

Hanno lasciato un bambino di circa dieci anni in auto e portato con sé la figlia più piccola per entrare in un negozio e rubare decine di prodotti. Quando sono stati scoperti, però, sono scappati abbandonando la bambina di tre anni davanti all’attività commerciale. È accaduto nel Parco commerciale Augusteo, al chilometro 36 di via Salaria, in provincia di Rieti, dove i carabinieri della Compagnia di Passo Corese hanno arrestato una coppia di giovani di 19 e 20 anni, entrambi con precedenti, accusati di furto in concorso. Il furto nel negozio. Secondo quanto ricostruito, era primo pomeriggio quando i due giovani sono arrivati al centro commerciale con i loro figli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fanno una rapina in Italia con i figli piccoli: “La bimba l’hanno lasciata lì”

BABBO GRINCH HA PORTATO VIA FIGLIODIEGO DA CASA NOSTRA, DOVE SARA'

A Nuoro, bimba di sei mesi lasciata in auto al sole mentre i genitori fanno la spesa: denunciatiI genitori vanno a fare la spesa e lasciano la figlia di sei mesi all’interno dell’auto parcheggiata sotto il sole: è accaduto nel primo pomeriggio...

Hanno una figlia con la fecondazione assistita ma quando nasce si accorgono che “la bimba non è caucasica” e fanno causa alla clinica: “Che embrione è stato usato? E dov’è il nostro?”Quando l'11 dicembre nasce la bimba i neo genitori, entrambi caucasici, si accogono che lei non non lo è.