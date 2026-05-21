Amalia Ercoli Finzi, 89 anni, esprime la sua curiosità riguardo al futuro e alle sfide ancora da affrontare. La nota ingegnera e scienziata si mostra interessata a scoprire come evolveranno le questioni di parità e progresso nella società. In un’intervista a Milano, ammette di avere ancora molto da conoscere e di essere affascinata dalle possibilità che il domani potrebbe riservare. La sua passione per la scoperta rimane viva, anche dopo tanti anni dedicati alla ricerca.

Milano – “Io sono curiosissima, per me c’è ancora tutto da scoprire ”, confessa la “Signora delle Comete“ Amalia Ercoli Finzi, 89 primavere appena compiute. Prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica d’Italia, è stata la protagonista della Missione Rosetta, è consulente scientifica della Nasa, dell’Esa e dell’Asi e sogna Marte. Le scoperte che l’hanno appassionata di più? “Ho avuto la fortuna di vedere tre enormi cambiamenti che hanno trasformato la vita della società, dell’Italia e dell’umanità: il computer - e ricordo il primo arrivato al Politecnico dall’America - la televisione, che ha cambiato l’Italia culturalmente, con il mondo che entrava nelle case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amalia Finzi e il domani: “Sono curiosissima, c’è tanto da scoprire. Mi piacerebbe leggere che siamo arrivate alla parità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“STEM Generation”, Amalia ed Elvina Finzi al BoAl Bo l’evento STEM Generation: promozione delle discipline scientifico-tecnologiche, dialogo tra accademia, impresa e società.

“Non siamo razzisti, sono loro che sono napoletani”: mi è tornato in mente dopo la furia per Sal Da VinciProbabilmente qui c’è qualcosa di più profondo perché di canzoni brutte ne è pieno il mondo, ma non s’era mai visto tanto astio verso un cantante Mc...

Amalia Ercoli Finzi ospite dell’Upo: Anche lo spazio è cosa da donne dlvr.it/TSc86B @LaStampa x.com

Inaugurato Spazio Luce a Sesto Calende, Amalia Ercoli Finzi madrina nel segno della scienza e dell’arteL’inaugurazione del nuovo spazio della Fondazione Sangregorio coincide con la Giornata internazionale della luce. All'evento, insieme alle istituzioni regionali e al ministro Giorgetti, è intervenuta ... varesenews.it

Amalia Ercoli Finzi, Silvia Vegetti Finzi e l'Ambrogino d'oro: storie di coraggio femminilequesta volta si può dire strameritato l’Ambrogino per Silvia Vegetti Finzi e Amalia Ercoli Finzi, due donne che nei rispettivi ruoli hanno scritto pagine importanti per la cultura, il sociale e la ... milano.corriere.it