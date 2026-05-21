Amalia Finzi e il domani | Sono curiosissima c’è tanto da scoprire Mi piacerebbe leggere che siamo arrivate alla parità

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amalia Ercoli Finzi, 89 anni, esprime la sua curiosità riguardo al futuro e alle sfide ancora da affrontare. La nota ingegnera e scienziata si mostra interessata a scoprire come evolveranno le questioni di parità e progresso nella società. In un’intervista a Milano, ammette di avere ancora molto da conoscere e di essere affascinata dalle possibilità che il domani potrebbe riservare. La sua passione per la scoperta rimane viva, anche dopo tanti anni dedicati alla ricerca.

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Milano –  “Io sono curiosissima, per me c’è ancora tutto da scoprire ”, confessa la “Signora delle Comete“ Amalia Ercoli Finzi, 89 primavere appena compiute. Prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica d’Italia, è stata la protagonista della Missione Rosetta, è consulente scientifica della Nasa, dell’Esa e dell’Asi e sogna Marte. Le scoperte che l’hanno appassionata di più? “Ho avuto la fortuna di vedere tre enormi cambiamenti che hanno trasformato la vita della società, dell’Italia e dell’umanità: il computer - e ricordo il primo arrivato al Politecnico dall’America - la televisione, che ha cambiato l’Italia culturalmente, con il mondo che entrava nelle case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Amalia Finzi e il domani: “Sono curiosissima, c’è tanto da scoprire. Mi piacerebbe leggere che siamo arrivate alla parità”
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