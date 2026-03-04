Non siamo razzisti sono loro che sono napoletani | mi è tornato in mente dopo la furia per Sal Da Vinci

Un commento ha attirato l’attenzione: “Non siamo razzisti, sono loro che sono napoletani”. La frase è stata ricordata in seguito a un episodio di forte reazione nei confronti di Sal Da Vinci. L’incidente ha generato discussioni sui social e tra gli spettatori, evidenziando tensioni legate all’identità e alle percezioni culturali. La vicenda ha suscitato interesse tra chi ha assistito all’evento.

Probabilmente qui c’è qualcosa di più profondo perché di canzoni brutte ne è pieno il mondo, ma non s’era mai visto tanto astio verso un cantante Mc Roma 13022026 - Il Presidente della Repubblica riceve il cast di Sanremo 2026 foto Mario CartelliImage nella foto: Sal Da Vinci “Non siamo razzisti, sono loro che sono napoletani”. Ero un liceale della profonda provincia di Napoli Nord quando Giobbe Covatta portava in tv questo sketch insieme a Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli. E confesso che allora non ne afferravo appieno la tragica ironia. Ho cominciato a comprenderla più avanti, da emigrante. Quando in Veneto i colleghi si... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!Sono napoletano, ho quasi quaranta anni e sono single e di sinistra (non quella del PD).

