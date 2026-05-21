Altro che Bastoni | il Barcellona punta Lautaro Martinez Inter avvisata

Il Barcellona sta seguendo con attenzione Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, in vista di un possibile trasferimento. Per diverse settimane, le notizie di mercato si sono concentrate principalmente su difensori e movimenti difensivi, lasciando in secondo piano le trattative riguardanti gli attaccanti. L’Inter è stata informata delle intenzioni del club spagnolo, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali o offerte formali. La situazione rimane in fase di valutazione, senza ulteriori sviluppi immediati pubblicamente noti.

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