Il Barcellona ha manifestato interesse per un altro giocatore nerazzurro oltre a Bastoni, secondo fonti di mercato. Mentre si avvicina la finestra estiva di trasferimenti, il club catalano si sta muovendo ufficialmente per rafforzare la squadra. La società ha avviato trattative per portare un altro talento dall'Inter, senza ancora comunicare dettagli specifici. La vicenda si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato in corso.

di Alessio Lento Mentre il mercato estivo si avvicina, il Barcellona non perde tempo e inizia a farsi sotto per rinforzare la propria rosa. Dopo l’interesse per Alessandro Bastoni dell’ Inter, i blaugrana sembrano aver messo gli occhi su un altro talento del calcio italiano: si tratta di Marco Palestra, esterno destro di proprietà dell’ Atalanta. Il Barcellona punta Palestra: l’Atalanta fissa il prezzo. Marco Palestra è un giovane esterno destro che sta vivendo una stagione positiva in Serie A con il Cagliari, dove è in prestito. Nonostante la sua giovane età, il giocatore ha dimostrato ottime qualità tecniche e fisiche, riuscendo a farsi notare per la sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e l’efficacia nelle azioni offensive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non solo Bastoni: il Barcellona punta un altro talento nerazzurro

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