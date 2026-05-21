Altri testimoni in aula Tocca al ghisa che aiutò la Mantide

Oggi in Tribunale sono stati ascoltati altri testimoni nel procedimento riguardante l’omicidio di un commerciante avvenuto nel 2024 sulla Provinciale tra Busto Garolfo e Parabiago. La ricostruzione degli inquirenti indica che l’incidente, inizialmente considerato un semplice incidente stradale, sarebbe invece stato un omicidio organizzato. Tra i testimoni presenti c’è anche un ufficiale di polizia che aveva assistito un’altra persona coinvolta nel caso. La discussione si focalizza sui dettagli di quella giornata e sui testimoni chiamati a deporre.

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