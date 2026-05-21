Altri testimoni in aula Tocca al ghisa che aiutò la Mantide
Oggi in Tribunale sono stati ascoltati altri testimoni nel procedimento riguardante l’omicidio di un commerciante avvenuto nel 2024 sulla Provinciale tra Busto Garolfo e Parabiago. La ricostruzione degli inquirenti indica che l’incidente, inizialmente considerato un semplice incidente stradale, sarebbe invece stato un omicidio organizzato. Tra i testimoni presenti c’è anche un ufficiale di polizia che aveva assistito un’altra persona coinvolta nel caso. La discussione si focalizza sui dettagli di quella giornata e sui testimoni chiamati a deporre.
Nuova giornata cruciale oggi in Tribunale nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, il commerciante che nel 2024 morì travolto sulla Provinciale tra Busto Garolfo e Parabiago in quello che per gli inquirenti non fu un incidente stradale commesso da un pirata ma un omicidio ben pianificato. L’attenzione dell’udienza sarà ancora una volta concentrata sulla posizione di Adilma Pereira Carneiro, ritenuta dalla Procura la regista del piano. Attorno alla figura della brasiliana ruota infatti gran parte dell’impianto accusatorio costruito dagli investigatori, convinti che dietro la morte di Ravasio vi fosse una precisa organizzazione. Oggi in aula sfileranno testimoni considerati centrali per ricostruire il ruolo degli imputati nei preparativi dell’uccisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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