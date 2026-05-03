Pamela indagini per circoscrivere il giorno dello scempio Altri testimoni in caserma | Dolci mi parlò del suo memoriale dubito sarà d’aiuto

Le indagini per stabilire con esattezza il giorno dell'atto vandalico proseguono, coinvolgendo nuovi testimoni ascoltati in caserma. Tra le dichiarazioni raccolte, un testimone ha riferito che la vittima gli aveva raccontato di aver scritto un memoriale, ma ha espresso dubbi sulla sua utilità ai fini delle indagini. La ricerca di prove e testimonianze mira a ricostruire i dettagli temporali dell’episodio.

Bergamo. Individuare con precisione il giorno della profanazione è uno degli elementi chiave su cui si concentrano le indagini dei carabinieri, impegnati a risalire al responsabile – o ai responsabili – dello scempio ai danni della salma di Pamela Genini, la 29enne già vittima di femminicidio la cui tomba è stata violata e la testa portata via a inizio novembre, presume chi indaga. Si spiega così l’appello lanciato nelle scorse ore alla cittadinanza: chiunque abbia foto o video del loculo è invitato a inviarli all’indirizzo [email protected], indicando la data degli scatti, le generalità e un recapito telefonico. Una richiesta di collaborazione per raccogliere prove che nel tempo possano mostrare cambiamenti nel loculo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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