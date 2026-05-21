Dal 7 ottobre, sono stati arrestati circa 23.000 palestinesi in operazioni condotte in diverse zone. Solo ieri, in una singola cittadina, le forze militari israeliane hanno arrestato venti persone, eseguendo perquisizioni nelle abitazioni e demolendo i beni trovati. Questi interventi sono stati effettuati con modalità simili in altre aree della regione, portando a un aumento delle operazioni di cattura e distruzione nell’ambito di un’azione più vasta.

Palestina-Israele Soltanto ieri, e soltanto in una cittadina, Hizma, l’esercito israeliano ha arrestato venti palestinesi dopo aver perquisito le loro case e distrutto quanto contenevano Palestina-Israele Soltanto ieri, e soltanto in una cittadina, Hizma, l’esercito israeliano ha arrestato venti palestinesi dopo aver perquisito le loro case e distrutto quanto contenevano Soltanto ieri, e soltanto in una cittadina, Hizma, l’esercito israeliano ha arrestato venti palestinesi dopo aver perquisito le loro case e distrutto quanto contenevano. Alle porte di Gerusalemme est, Hizma è stata completamente isolata da checkpoint volanti mentre i soldati rastrellavano i nuovi prigionieri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Altri arresti di massa: sono 23mila dal 7 ottobre

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