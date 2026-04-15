Massa 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovane

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita gettandosi dal ponte tra via Trieste e via della Liberazione. Un anno prima, in circostanze simili, altri due uomini si erano suicidati nello stesso punto, tra cui il fratello del giovane deceduto questa volta. La notizia ha suscitato attenzione sulla ripetitività di questi episodi nel territorio.

La notte fra il 14 e il 15 aprile si è suicidato un giovane di 22 anni gettandosi dal ponte sito tra via Trieste e via della Liberazione. Un anno fa, suo fratello era morto nello stesso modo La notte fra il 14 e il 15 aprile, a Massa, un 22enne è morto suicida dopo essersi gettato dal ponte s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Massa, 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste, un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovane Notizie correlate Trapianto fallito al Monaldi di Napoli: “Si indaga su altri due casi simili”Si allarga l’inchiesta della Procura di Napoli sui trapianti eseguiti all’ospedale Monaldi. Ylenia Musella, altri drammi nella famiglia della 22enne uccisa dal fratelloPrima ancora che i dettagli emergessero, prima dei nomi, dei legami familiari e delle responsabilità, l’omicidio di Ylenia Musella si è imposto come...